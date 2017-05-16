تقارير أميركية.. إيران زودت الحوثي بقوارب موجهة

نشرت مجموعة "أي أتش إس جاينز" المتخصصة بشؤون الأسلحة عن تقرير لـ #المخابرات_الأميركية يقول إن #إيران زودت #الحوثيين في #اليمن بتكنولوجيا القوارب الانتحارية المتفجرة.

وقالت المجموعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، ونقله للعربية، أن المخابرات الأميركية تعتقد أن الحوثيين استخدموا قارباً دون روبان محمل بالمتفجرات لمهاجمة #الفرقاطة_السعودية يوم (30 يناير/كانون الثاني الماضي).

فيما صرّح دانيال كواتس، مدير المخابرات الوطنية في #الولايات_المتحدة، أمام لجنة #الانتخابات في مجلس الشيوخ في 11 مايو/أيار أن إيران تقدم "تكنولوجيا القوارب المتفجرة"، والطائرات بدون طيار، ودعم الصواريخ البالستية للمسلحين الحوثيين في اليمن.

واعترض #حرس_الحدود_السعودي مرة أخرى قارباً كان يقترب من محطة بترول بالقرب من مدينة #جيزان الساحلية السعودية في 26 إبريل/نيسان.

وقد عرض الحوثيون طائرة بدون طيار "انتحارية" تشبه مماثلة لها إيرانية الصنع. وقال فريق أبحاث التسلح في تقرير صدر في مارس/آذار الماضي إن #الجيش_الإماراتي ضبط طائرة "قصف -1" التي تم تهريبها إلى اليمن.