رئيس وزراء اليمن: إيران تواصل تصدير مشروعها التدميري

اتهم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد #بن_دغر، إيران بمواصلة تصدير مشروعها التدميري والتخريبي لليمن، وذلك عن طريق زرع الانقسامات والطوائف التي تهدد استقرار #الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية في باب المندب.

وأكد بن دغر في سلسلة تغريدات على #تويتر، أن الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام أو تشظٍ مهما كان صغيراً في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء #الانقلاب.

وأشار إلى أن التضامن لا يزال مستمراً على المستوى الوطني، من #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي.

وأوضح بن دغر أن البيانات الصادرة مؤخراً من #مجلس_التعاون الخليجي تعد رسالة كافية لكل من يحاول حرف مسار دعم #اليمن.