اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء

نشبت اشتباكات مسلحة في مدخل العاصمة اليمنية #صنعاء، بين مسلحين حوثيين وقيادي رفيع في "حزب المؤتمر الشعبي العام" جناح #المخلوع_صالح، شريك #الحوثيين في الانقلاب على السلطة #الشرعية.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن إحدى النقاط الحوثية في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، أطلقت النار، اليوم الأربعاء، على موكب لشيخ قبلي وقيادي في حزب المؤتمر، ما أدى إلى إصابته، بعد اشتباكات دارت بين مرافقيه والحوثيين.

وأفادت المصادر أن الشيخ القبلي وأحد أعيان محافظة #ذمار والقيادي في حزب صالح الشيخ قناف المصري، شقيق وزير الداخلية الأسبق، أصيب خلال الاشتباكات وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، ولم يتم التأكد من طبيعة الإصابات التي تعرض لها وما إذا كانت خطيرة.

ولم يتسن لمراسل "العربية.نت" في صنعاء التحقق من أسباب الاشتباكات بين الحوثيين والقيادي المؤتمري، غير أن مصادر رجحت أنها تأتي في ظل الصراع المتصاعد بين شريكي #الانقلاب والتي برزت إلى العلن بشكل لافت مؤخراً.

وقبل يومين، شهدت محافظة ذمار اشتباكات بين حوثيين والقيادي المؤتمري الشيخ محمد حسين المقدشي، وسط توتر يسود بين طرفي الانقلاب على خلفية محاولات كل طرف الاستحواذ على النفوذ والأموال العامة.

من جانبه، كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، عن اقتحام #ميليشيات_الحوثي وصالح الانقلابية لمنزله في العاصمة صنعاء ونهبت محتوياته.

وأوضح قيزان في بيان له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجموعة مسلحة من مليشيات الحوثي وصالح داهمت الأسبوع الماضي منزله بصنعاء في منطقة شملان واختطفت الساكن فيه محمد أبو الفضل الصعدي ونهبت محتويات المنزل واحتلته.

وأشار إلى قيام عدة أطقم عسكرية حوثية، أمس بمحاصرة منزله الآخر بصنعاء جوار كلية الطيران وطلبوا من المستأجر إخلاء المبنى خلال 24 ساعة لاحتلاله بحجة أن المنزل لأحد أنصار ما أسموه "العدوان" حسب زعمهم.

وتمارس مليشيات الحوثي وصالح انتهاكاتها بحق المواطنين كما تقوم باقتحام منازل المناوئين لها وتعمل على نهب محتويات المنازل منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014.