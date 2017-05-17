ميليشيات الحوثي وصالح تختطف 84 مدنياً في بيجان بشبوة

علمت "العربية.نت" من مصادر محلية في محافظة #شبوة جنوب شرق #اليمن، أن #ميليشيات_الحوثي وصالح الانقلابية نفذت، اليوم الأربعاء، حملة اختطافات واسعة ضد المدنيين بمديرية #بيحان آخر معاقلها غرب المحافظة.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الانقلابية، اختطفت 48 شخصا من سكان المديرية المدنيين بحجج واهية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن حملات الاختطافات التي تمارسها #الميليشيات_الانقلابية تكررت بشكل غير مسبوق مؤخرا، ودون أي سبب أو مبرر.

وقالت المصادر وهي من أهالي مديرية بيحان تواصلت معهم "العربية.نت"، تتم المساومة بالمختطفين مقابل مبالغ مالية كبيرة يطلبونها من أهاليهم، بعد تعريضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بارتكاب جرائم ومساعدة #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة #السعودية.

وأوضحت أن عشرات الحالات من المختطفين بالمديرية تم الإفراج عنهم سابقا مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتكرر الميليشيات الانقلابية عمليات الاختطافات والاعتقالات وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، مؤكدة أن المعتقلين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب وباستخدام وسائل وحشية محرمة.

ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، العمليات العسكرية لتحرير مديرية بيحان آخر معاقل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.