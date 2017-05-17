هدوء في تعز.. وغارات على الانقلابيين بصنعاء والجوف

شنت طائرات #التحالف العربي فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محافظات #صنعاء والجوف و #حجة في #اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المقاتلات قصفت مواقع تابعة للميليشيات في منطقة #حريب_نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، كما قصفت آليات وتعزيزات عسكرية في جبة #حرض #ميدي.

وفي محافظة #الجوف، أغارت الطائرات على مواقع #الانقلابيين في منطقة #مزوية التابعة لمديرية المتون بالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات #الحوثي بمختلف الأسلحة.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة دارت في جبهة مزوية، شمال #المتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف نفذته قوات #الجيش_اليمني على مواقع الانقلابيين، في ذات الجبهة.

كما شنت طائرات التحالف عدة غارت على أهداف تابعة للميليشيات بالقرب من منطقة #عروق_مزوية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين، في المعارك والقصف.

وفي مأرب، اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا #الحوثيين باتجاه مخيم للنازحين في منطقة بين محافظتي الجوف ومأرب، شمال شرقي اليمن.

ووفق شهود عيان، فإن الدفاعات اعترضت الصاروخ على بعد مسافة قصيرة، من أحد مخيمات النازحين في صحراء #منقذة، في منطقة #الرويك.

وفيما شهدت معظم الجبهات في محافظة #تعز هدوءا حذرا خلال الساعات الماضية، تعرضت الأحياء الشرقية للمدينة لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات المتمركزة في #تبة_السوفيتيل عند المدخل الشرقي للمدينة وألحقت أضرارا بالمنازل والمنشآت.

وكانت الميليشيات قصفت المستشفى العسكري ما أدى إلى تدمير أجزاء مهمة منه.