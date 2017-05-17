هدوء في تعز.. وغارات على الانقلابيين بصنعاء والجوف

شنت طائرات #التحالف العربي فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محافظات #صنعاء والجوف و #حجة في #اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المقاتلات قصفت مواقع تابعة للميليشيات في منطقة #حريب_نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، كما قصفت آليات وتعزيزات عسكرية في جبة #حرض #ميدي.
وفي محافظة #الجوف، أغارت الطائرات على مواقع #الانقلابيين في منطقة #مزوية التابعة لمديرية المتون بالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات #الحوثي بمختلف الأسلحة.
وقالت المصادر إن معارك عنيفة دارت في جبهة مزوية، شمال #المتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف نفذته قوات #الجيش_اليمني على مواقع الانقلابيين، في ذات الجبهة.
كما شنت طائرات التحالف عدة غارت على أهداف تابعة للميليشيات بالقرب من منطقة #عروق_مزوية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين، في المعارك والقصف.
وفي مأرب، اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا #الحوثيين باتجاه مخيم للنازحين في منطقة بين محافظتي الجوف ومأرب، شمال شرقي اليمن.
ووفق شهود عيان، فإن الدفاعات اعترضت الصاروخ على بعد مسافة قصيرة، من أحد مخيمات النازحين في صحراء #منقذة، في منطقة #الرويك.
وفيما شهدت معظم الجبهات في محافظة #تعز هدوءا حذرا خلال الساعات الماضية، تعرضت الأحياء الشرقية للمدينة لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات المتمركزة في #تبة_السوفيتيل عند المدخل الشرقي للمدينة وألحقت أضرارا بالمنازل والمنشآت.
وكانت الميليشيات قصفت المستشفى العسكري ما أدى إلى تدمير أجزاء مهمة منه.