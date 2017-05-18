خلافات حوثية تطيح بقيادي من المجلس السياسي للانقلابيين

أفادت مصادر سياسية في صنعاء، الخميس، أن صراعات حادة داخل حركة تمرد #الحوثي أدت إلى الإطاحة بالقيادي، يوسف الفيشي، من عضوية ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين، واستبداله بمهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الحركة #عبدالملك_الحوثي.

فيما تم تعيين الفيشي قائداً لجبهة حرض-ميدي الحدودية شمال غربي محافظة #حجة.

وأكدت مصادر سياسية مقربة من الحركة في صنعاء أن الإطاحة بالفيشي جاءت على خلفية اتهامه بالتواطؤ مع #المخلوع_صالح في عدد من القضايا في ظل تصاعد الخلافات بين الحليفين #الانقلابيين.

وأضافت المصادر أن قياديين في الحركة اتهموا القيادي الميداني أبو علي الحاكم بالفساد وسرقة 120 مليار ريال يمني وطالبوا بإحالته للتحقيق.

وأدت قضايا فساد واسعة داخل الحركة إلى تغييرات واسعة في المؤسسات الإيرادية للعناصر المعينة من قبل جماعة الحوثي، وتحديداً في مصلحتي الضرائب والجمارك.

في غضون ذلك دعا ناشطون وموظفون بلا رواتب بالعاصمة #صنعاء لمظاهرة حاشدة السبت القادم في ميدان التحرير في #صنعاء للمطالبة بالرواتب وبرحيل الفاسدين من #الحوثيين الذين نهبوا الأموال العامة وجوعوا الشعب وتسببوا له بالأمراض التي لم يعرفها منذ عقود.

وقال القاضي والناشط السياسي عبد الوهاب قطران أحد مؤيدي الحوثيين سابقا "يجب أن نثور ضدهم كما ثرنا على من قبلهم لأنهم انحطوا وفسدوا وخانوا".

وأضاف قطران بصفحته بالفيسبوك "لن يكون وصولهم للسلطة نهاية التاريخ، نفد صبرنا مللنا كذب ودجل وكهانة وزيف وتضليل".

وأطلق قطران وناشطون هاشتاج بعنوان : #ثورة_الخبز_والكرامة، ولاقت هذه الدعوات أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً جداً، وأبدى الآلاف استعدادهم للخروج ضد فساد الحوثيين.