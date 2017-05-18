دعوة لمظاهرات حاشدة ضد الحوثيين في صنعاء السبت

تفاعل آلاف اليمنيين مع دعوات الخروج بمظاهرة حاشدة في العاصمة #صنعاء ضد ميليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح، السبت القادم، بميدان التحرير وسط #العاصمة، ومطالبتهم بصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ 8 أشهر.

وأطلق ناشطون يمنيون هاشتاغ بعنوان: #ثورة_الخبز_والكرامة، الذي تفاعل معه الكثيرون منذ إطلاقه، ولاقت هذه الدعوات أصداء واسعة وأبدى الآلاف استعدادهم للخروج ضد فساد الانقلابيين.

وقال الناشط السياسي والقيادي الحوثي السابق القاضي عبدالوهاب قطران: "يجب أن نثور ضدهم كما ثرنا على من قبلهم لأنهم فسدوا وخانوا".

وأضاف قطران الذي أطلق الهاشتاغ والدعوة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن يكون وصولهم للسلطة نهاية التاريخ، نفد صبرنا".

تدهور الأحوال المعيشية في صنعاء

وأفاد لـ "العربية.نت" أن عددا من الناشطين المتفاعلين مع دعوة التظاهر أكدوا أن الأحوال المعيشية بلغت حدا لا يطاق في العاصمة صنعاء بسبب تصرفات وفساد الميليشيات الانقلابية ومتاجرتها بأقوات المواطنين في #السوق_السوداء، وفرض زيادات سعرية خيالية في أسعار الوقود قبل حلول #رمضان ما أدى الى ارتفاع جميع الأسعار، فضلا عن ممارساتها ضد التجار بفرض رسوم جمركية على البضائع.

واتهم القاضي قطران، القيادي الحوثي السابق، الانقلابيين بالمتاجرة بالوطن والكرامة والسيادة والاستقلال والوحدة، مشيرا الى أنهم خصخصوا كل شيء ودمروا القطاع العام تدميرا ممنهجاً، وتاجروا حتى بمرتبات المواطنين.

وفرضت الميليشيات الانقلابية زيادات سعرية جديدة مؤخرا على #أسعار_الوقود بنسب تتراوح بين 50-70%، حيث تدير السوق السوداء التي تدر عليها أرباحا خيالية تقدر بمليارات الريالات، على حساب قوت ومعاناة المواطنين.

واستحوذت المليشيات الانقلابية على 581 مليار ريال من ايرادات الدولة خلال العام الماضي، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة اليمنية احمد بن دغر، ومع ذلك فإنها تمتنع عن دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ 8 أشهر، وترفض إرسال الايرادات الى #البنك_المركزي في #عدن لكي تقوم الحكومة الشرعية بدورها في هذا الجانب.