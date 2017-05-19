الملك سلمان يوجّه باحتواء أزمة الكوليرا في اليمن

وجه العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإجراء ما يلزم لمكافحة مرض #الكوليرا واحتوائه في اليمن.

جاء ذلك استجابة عاجلة لاحتواء الأزمة التي بدأت تأخذ منحنى خطيرا في اليمن بعد تفشيها في الفترة الماضية.

وتم تشكيل فريق استجابة عاجلة يعمل ليلاً نهاراً مع وزارة #الصحة #السعودية، و #الصحة_اليمنية ومنظمة #الصحة_العالمية و #اليونيسيف والأوتشا لتنفيذ برامج عاجلة جداً لاحتواء هذا الوباء الخطير.

وعلى رأس الأولويات في هذه الحملة، زيادة الدعم المتمثل في #التجهيزات #المخبرية التي تساعد في اكتشاف المبكر للحالات وتشخيصها، وتوفير العلاج اللازم من أدوية ومضادات حيوية.

ولاقت المساعي السعودية في دعم الشعب اليمني في مواجهة هذا المرض إشادة من الشرعية اليمنية.

وبالعودة لأسباب تفشي المرض، فإن تراكم النفايات، وإضراب عمال النظافة في العاصمة صنعاء، وفساد الميليشيات التي طالت رواتب هؤلاء الذين تمنعوا عن العمل، كانت من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تفشي المرض وارتفاع عدد الحالات المرضية.