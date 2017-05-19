اليمن.."الكوليرا" يتفشى بسرعة فائقة وتوقع 200 ألف إصابة

أعلن نيفيو زاجاريا، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الجمعة، عن تفشي الكوليرا بسرعة لم يسبق لها مثيل في البلاد.

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة بلغ 23425، أما عدد الوفيات فبلغ242 في 18 محافظة منذ 27 أبريل/نيسان.

إلى ذلك، توقعت منظمة الصحة ازدياد الإصابات بالكوليرا إلى 200 ألف خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة #اليونيسف، أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بين اليمنيين بسبب #وباء_الكوليرا إلى 206 حالات وفاة.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب المنظمة باليمن #محمد _الأسعدي، في تغريدة على موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر": "إن ارتفاعا مخيفا في حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة بلغ صباح اليوم 17,219 حالة منها 257 حالة مؤكدة مخبرياً بالكوليرا، و206 حالات وفاة".

يذكر أن الموجة الأولى من الكوليرا التي انحسرت في مارس/آذار الماضي، حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16 #محافظة_يمنية من أصل 22، وفقاً لبيانات منظمة #الصحة_العالمية.