اليمن.. معسكرات تدريب للميليشيات تحسباً لمعركة الحديدة

أفاد شهود عيان بأن #ميليشيات_الحوثي وصالح فتحت معسكراً تدريبياً في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، حيث تقوم بمناورات ليلية وتدريبات أخرى على جميع أنواع الأسلحة، وسط أنباء عن فرار عشرات المجندين صغار السن من معسكرات التدريب في محافظة #الحديدة.

وأضاف شهود العيان أن الميليشيات أقامت معسكرا تدريبيا آخر في منطقة المعشور المحاذية لمديرية السخنة بمحافظة الحديدة، وتجري في المعسكر المناورات والتدريبات لعناصر جلبوا من مناطق عدة.

كما أنشأت الميليشيات معسكرا تدريبيا ثالثا في منطقة كلابة جانب السخنة بمحافظة الحديدة.

فرار المجندين الصغار

وكانت مواقع يمنية نقلت عن مصادر عسكرية، قولها، الخميس، إن العشرات من المجندين بعضهم صغار السن في صفوف ميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح فروا من معسكرات التدريب في محافظة الحديدة.

ويأتي فرار المجندين بعد مقتل العشرات من زملائهم في المواجهات الأخيرة بمديرية موزع و #معسكر_خالد في #تعز وأطراف مديرية الخوخة بالحديدة.

وأكدت المصادر أنه عقب فرار المجندين نفذت الميليشيات الحوثية عملية دهم استهدفت منازل أسر الفارين، متوعدة بتصفيتهم.