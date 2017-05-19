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"العربية" تحصل على صور للقبض على عناصر حوثية بالجوف

المصدر: الحدود السعودية اليمنية - محمد العرب
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حصلت "العربية" على صور خاصة توضح القبض على عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة #الجوف، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة #صنعاء.

والتقى موفد #العربية بالموقوفين في سجن المنطقة العسكرية السادسة ضمن حدود صلاحيات #الجيش_اليمني، حيث أكدوا أنهم أجبروا على القتال، حماية لأسرهم ومنازلِهم من بطش #الميليشيات وقالوا "نحن مغتصبون".

وأجرى موفد "العربية" لقاءات خاصة للموقوفين أنفسهم، وفيها كلامٌ يروى للمرة الأولى، حيث وصف عناصر الميليشيات الذين يقعون في قبضة جنود الشرعية حجم التضليل الإعلامي، الذي يتعرض له المواطنون في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي.

كلمات دالّة

#الجوف, #صنعاء, #العربية, #الجيش اليمني, #الميليشيات

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