مصدر عسكري: وصول قوات سودانية إلى مدينة المكلا

كشف مصدر عسكري يمني الجمعة أن قوات من #الجيش_السوادني وصلت إلى مدينة #المكلا عاصمة محافظة #حضرموت شرقي #اليمن.

وأوضح المصدر أن نحو ألف و200 جندي سوداني وصلوا المكلا عبر البحر، فضلاً عن مدرعات وآليات عسكرية. ولم يفصح المصدر عن مهمة تلك القوات فيما أكد سكان محليون أنهم شاهدوا القوات السودانية تمر وسط المدينة. وتعد السودان إحدى الدول المشاركة في #التحالف_العربي بقيادة #السعودية.

السيطرة على 3 قرى غربي تعز

على صعيد آخر، سيطر الجيش اليمني الوطني و #المقاومة_الشعبية على 3 قرى في منطقة الكدحة غربي مدينة #تعز بعد معارك عنيفة ضد الانقلابيين.

وأعلن متحدث باسم الجيش الوطني في تعز السيطرة على قرى "القطنة" و"درجاف" و"هوب الرعي"، والطريق الرابط بين الكدحة ومديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي تعز، لافتا إلى أن 10 من #ميليشيات_الحوثي قتلوا على الأقل خلال المعارك،

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع للانقلابيين في المنطقة.