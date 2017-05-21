أسلحة كيمياوية من إيران للحوثيين.. بهدف "توريط" التحالف

‏‫هُرِّبت شحنة خطيرة من الأسلحة، التي تصنف على أنها #أسلحة_كيمياوية محظورة دولياً إلى ميليشيات #الحوثي وحرس #المخلوع_صالح في الداخل اليمني، حسب ما أكدته مصادر عسكرية لقناة "العربية"، موضحةً أن هذه الأسلحة تم إخفاؤها داخل اسطوانات أكسجين طبية، وتمريرها للانقلابيين على أنها مساعدات طبية.

وأوضحت المصادر أن هذه الأسلحة سيتم استخدامها ضد المواطنين اليمنيين، خاصة في #الحديدة لحظة قصفهم أحد المقرات العسكرية التابعة للحوثيين، وبعدها يوجه #الانقلابيون الاتهام للتحالف العربي باستخدامها، بغية إحراجه أمام المجتمع الدولي.

وأوضحت مصادر لـ"العربية" أن الحوثيين استلموا هذه الشحنة من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وكانت الشحنة على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى #ميناء_الحديدة الذي يسيطر عليه #الحوثيون.

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي قامت بإرسال تلك الأسلحة تحت حراسة مشددة بقيادة أحد القياديين العسكريين الحوثيين لمدن الحديدة و #صنعاء و #تعز بغرض استخدامها بهجوم، وتوجيه أصابع الاتهام إلى #التحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي و#قوات_الشرعية اليمنية اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة، لتحرير ميناء الحديدة من قبضة الانقلابيين.