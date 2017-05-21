تفاؤل يمني بالموقف الأميركي القوي الرافض لتدخلات إيران

استقبل وزير الخارجية اليمني، عبدالملك #المخلافي، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ستيوارت جونز، في #الرياض.

وعبر المخلافي عن تفاؤل #الحكومة_اليمنية بالموقف القوي والواضح للإدارة الأميركية الجديدة، الرافض للتدخلات الإيرانية في #اليمن والداعم لجهود الشرعية لاستعادة الدولة.

من جانبه، أعرب جونز عن دعم بلاده لليمن وأمنه وسلامة أراضيه ولقيادته الشرعية ورفض التدخل الإيراني ودعم #طهران للانقلابيين.

وكانت #الولايات_المتحدة قد صرحت، في وقت سابق، أنها تأمل أن يوقف الرئيس #الإيراني الذي أعيد انتخابه، حسن #روحاني، دعم بلاده "لقوى زعزعة الاستقرار" وتجارب #الصواريخ #الباليستية، وأن يجري إصلاحات ديمقراطية خلال فترة ولايته الثانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، في العاصمة السعودية #الرياض حيث يرافق الرئيس الأميركي دونالد #ترمب: "إذا كان روحاني يرغب في تغيير علاقة إيران بباقي دول العالم فإن هذه الأمور هي التي يمكنه القيام بها".

وأشار مسؤولون سابقون ومحللون أميركيون إلى أن إدارة ترمب تريد على ما يبدو مواصلة الضغط على إيران بشأن برامج الأسلحة وما تعتبره محاولات طهران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.