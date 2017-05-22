المبعوث الأممي يستعد للتباحث مع الانقلابيين في صنعاء

يستعد المبعوث الأممي إلى #اليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد للتوجه إلى #صنعاء قريبا لعقد مشاورات مع #الانقلابيين لبحث إمكانية وقف إطلاق النار وإبرام تهدئة قبل حلول شهر رمضان، إضافة لاستئناف المشاورات بين الأطراف الشهر المقبل في الكويت أو جنيف.

في غضون ذلك، شنت ميليشيات #الحوثي حملة انتقادات جديدة على #ولد_الشيخ_أحمد، حيث هاجم القيادي الحوثي صالح #الصماد رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للانقلابيين، #ولد_الشيخ قائلاً إنه "غير محايد" وإنه "لا يحمل جديدا ولا يبتكر حلا غير ما يملى عليه من دول التحالف"، على حد قوله.

وأوضح الصماد أن #المبعوث_الأممي تقدم بطلب الزيارة إلى صنعاء، وأن الموضوع أحيل إلى حكومة #الانقلابيين، مشيرا إلى أن ولد الشيخ أحمد يحمل رسالة من دول #التحالف حول تسليم ميناء #الحديدة "تحت عناوين زائفة"، على حد وصفه.