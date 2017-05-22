اليمن.. أمهات المختطفين بسجون الميليشيات يناشدن العالم

أطلقت أمهات #المختطفين_اليمنيين في سجون #الميليشيات_الانقلابية مناشدة من أمام مكتب #الأمم_المتحدة بالعاصمة #صنعاء، للضمير الإنساني العالمي، بالعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين المرضى في سجون ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين خلال وقفة احتجاجية جديدة، نفذتها اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء أمام مكتب الأمم المتحدة، أن الوضع الصحي للمختطفين لا يحتمل التأخير، فحقهم في الحياة والحرية ضمنته لهم الشرائع السماوية والقوانين اليمنية والدولية.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، اطلعت عليه "العربية.نت": "شهر رمضان سيقبل علينا بعد أيام، والآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا لازالوا في سجون جماعة الحوثي، وبعضهم قضى سنتين وهو مختطف خلف القضبان، وبينهم مرضى بأمراض خطيرة ومزمنة تضاعفت وهم خلف القضبان".

وأشار بيان الرابطة إلى أن الأكاديمي لطف الله الفراصي، البالغ من العمر 60 عاما، أجرى عملية قلب مفتوح قبل الاختطاف ويحتاج إلى رعاية صحية عالية، لكن الحوثيين يرفضون إطلاق سراحه.

وأفادت الرابطة أن المختطف فارس مذكور فقد القدرة على الحركة وبحاجة إلى عملية طارئة لعموده الفقري، فيما المختطف يحيى أبو ظفر مهدد بالفشل الكلوي، ولا مجيب لصرخات أمهاتهم وزوجاتهم المليئة بالحزن والألم في إطلاق سراحهم.

وجددت الرابطة مطالبتها المشروعة بإطلاق سراح جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً من #سجون_الحوثيين دون قيد وشرط أو مقايضة وابتزاز.

ونفذت رابطة أمهات المختطفين، عشرات الوقفات الاحتجاجية في العاصمة صنعاء، لمطالبة ميليشيات الانقلاب بإطلاق سراح أبنائهن والكشف عن مصيرهم دون أن تفلح هذه الجهود في ظل تعنت الانقلابيين الذين اختطفوا آلاف السياسيين والناشطين والصحافيين والمواطنين المعارضين لانقلابهم على #السلطة_الشرعية واجتياحهم صنعاء والمدن اليمنية منذ سبتمبر 2014، وأخفوهم في سجون سرية ومنعوا عنهم الزيارات.

وتقول تقارير لمنظمات حقوقية إن المختطفين يتعرضون للتعذيب على يد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ويمنعون عن المرضى منهم الحصول على أدوية أو أي نوع من التطبيب والرعاية الصحية.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، كشفت الأسبوع الماضي عن انتشار وباء #الكوليرا في سجون المختطفين لدى الميليشيات الانقلابية بصنعاء، وأكدت أن الميليشيات الانقلابية منعت إدخال #الأدوية الضرورية والمياه الصالحة للشرب، لتجنب انتشار الوباء بين بقية المختطفين في سجن الأمن السياسي واحتياطي هبرة والسجن المركزي، ما أدى إلى إصابة العشرات من المختطفين بالكوليرا.

وطالبت الأمهات #الصليب_الأحمر وبقية المنظمات الحقوقية القيام بواجبها الإنساني تجاه المختطفين والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بسرعة نقل المصابين بالكوليرا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وإدخال الأدوية للسجون للحد من تفشي الوباء بين بقية المختطفين.