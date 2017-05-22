اليمن.. الكوليرا يتسبب بوفاة 315 شخصا في صنعاء

أعلنت منظمة #الصحة_العالمية ارتفاع أعداد ضحايا #وباء_الكوليرا في #اليمن من جديد إذ تسبب المرض بوفاة 315 شخصاً منذ نهاية نيسان/إبريل بينما يشتبه بإصابة 29300 آخرين.

وقالت المنظمة في #تغريدة على حسابها على #تويتر إن الضحايا قضوا بعد إصابتهم بالمرض في 19 محافظة بين 27 نيسان/إبريل والأحد، في وقت تشير منظمات إنسانية إلى تسجيل ألف إصابة جديدة (بينهم 600 طفل) يوميا.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بوفاة 222 شخصا بالمرض والاشتباه وساهمت أزمة نفايات في العاصمة تسبب بها إضراب نفذه عمال النظافة التابعون للبلدية لمدة عشرة أيام للمطالبة بالحصول على أجورهم، في تفشي الكوليرا. وارتفعت أكوام القمامة في شوارع العاصمة حيث اضطر السكان إلى ارتداء الأقنعة بسبب الروائح الناجمة عن تعفن النفايات.

ويتسبب وباء الكوليرا الشديد العدوى بإسهال حاد وينتقل عن طريق المياه أو الأطعمة الملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة إن تعذرت معالجته.