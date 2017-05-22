حوثيون يطلقون النار على موكب المبعوث الأممي في صنعاء

اعترض عناصر من ميليشيات الحوثي مدججة بالأسلحة الرشاشة، يتقدمهم القيادي #صادق_أبو_شوارب، موكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #اليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد، عقب خروجه من صالة مطار صنعاء، حسب ما أفاد شهود عيان قناة "العربية".

وأطلق أحد هؤلاء العناصر الحوثية النار باتجاه موكب المبعوث الأممي، ما دفع أفراد الحماية الأمنية المكلفة بحراسة #ولد_الشيخ للرد عبر إطلاق النار وتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

من جانبها، وصفت الخارجية اليمنية إطلاق الحوثيين النار على موكب ولد الشيخ بمحاولة #الاغتيال.

وكان #ولد_الشيخ_أحمد قد وصل إلى #صنعاء في إطار جولة بدأها الأسبوع الماضي في الرياض، في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أغسطس/آب العام الماضي، بعد مشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت برفض #الانقلابيين التوقيع على اتفاق عرضه المبعوث الأممي في نهاية المفاوضات.

وسبق وصول ولد الشيخ إلى صنعاء بساعات قليلة، انتقادات وجهها المتحدث باسم المتمردين #الحوثيين محمد عبد السلام للأمم المتحدة ووصفها بالعاجزة، وعدم الوفاء بتعهداتها.

وقال الناطق باسم ميليشيات #الحوثي إن "الأمم المتحدة لا تتحرك إلا برغبة من الأطراف الأخرى لإيهام العالم أن ثمة عملية تفاوض سياسية قائمة".

وأضاف: "اللقاءات مع الأمم المتحدة باتت جزءا من العبث، طالما وهي عاجزة عن فعل أي شيء حتى تفي بتعهداتها الإنسانية والأخلاقية، أو تعلن موقفا صريحا".

كما اتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع #الحكومة_الشرعية في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى #عدن في سبتمبر/أيلول من العام المنصرم.

ووفق مصادر حكومية، فإن ولد الشيخ يسعى خلال جولته الحالية لإقناع أطراف الأزمة بالموافقة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية التي من شأنها إعادة بناء الثقة وإبرام هدنة مؤقتة خلال رمضان قابلة للتمديد.

ووفق مصادر قريبة من ولد الشيخ أحمد، تشمل المقترحات الجديدة التي تم بحثها الأسبوع الماضي مع الرئيس عبدربه منصور #هادي ونائبه في الرياض:

- انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناء ومدينة #الحديدة ووضعهما تحت إشراف الأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية ووضمان وصولها إلى المناطق المتضررة.

- توقيف العملية العسكرية التي تسعى قوات الشرعية و #التحالف العربي لتنفيذها لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي لليمن.

- إعادة فتح مطار صنعاء.

- إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

- تفعيل لجان مراقبة وقف إطلاق النار.

- التحضير، إذا التزم أطراف الصراع بوقف النار، لعقد جولة مشاورات بعد رمضان.