مقتل 6 مدنيين بقصف الانقلابيين أحياء سكنية بتعز

قُتل ستة مدنيين وجرح آخرون، بينهم أطفال، بقصف عشوائي لميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، استهدف أحياء سكنية شرقي مدينة #تعز في #اليمن.

وأوضحت مصادر في السلطة المحلية أن الميليشيات ارتكبت مجزرة جديدة في أوساط المدنيين من خلال قصفها بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا منطقة #صالة والأحياء الشرقية للمدينة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وتضرر عدد من المنازل.

وفي جبهة #صرواح غرب محافظة #مأرب، قُتل نحو 12 عنصرا من الميليشيات الانقلابية بغارات من طائرات #التحالف العربي استهدفت مواقع #الانقلابيين في صرواح ومنطقة #المخدرة، حسب ما كشفه متحدث عسكري.