عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

مقتل 6 مدنيين بقصف الانقلابيين أحياء سكنية بتعز

المصدر: دبي – قناة العربية
مقاتلون قبليون من المقاومة الشعبية خلال المعارك مع الانقلابيين في تعز (أرشيفية)
رابط مختصر

قُتل ستة مدنيين وجرح آخرون، بينهم أطفال، بقصف عشوائي لميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، استهدف أحياء سكنية شرقي مدينة #تعز في #اليمن.

وأوضحت مصادر في السلطة المحلية أن الميليشيات ارتكبت مجزرة جديدة في أوساط المدنيين من خلال قصفها بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا منطقة #صالة والأحياء الشرقية للمدينة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وتضرر عدد من المنازل.

وفي جبهة #صرواح غرب محافظة #مأرب، قُتل نحو 12 عنصرا من الميليشيات الانقلابية بغارات من طائرات #التحالف العربي استهدفت مواقع #الانقلابيين في صرواح ومنطقة #المخدرة، حسب ما كشفه متحدث عسكري.

كلمات دالّة

#الحوثي, #صالح, #تعز, #اليمن, #صالة, #صرواح, #مأرب, #التحالف, #الانقلابيين, #المخدرة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر