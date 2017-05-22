هادي: لن نسمح بتقسيم اليمن لدويلات وفقاً لرغبات مشبوهة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ27 للوحدة اليمنية التي تصادف اليوم 22 مايو/أيار، أنه لن يسمح بتقسيم #اليمن إلى دويلات "وفقا لرغبات مشبوهة عند هذا القائد أو ذلك الفصيل أو تلك الجماعة".

وشدد في خطابه بهذه المناسبة على عدم السماح "للكيانات الهشة بأن تفرض نفسها تحت أي مسميات، أو تدعي تمثيل البلاد بغير حق، أو تمارس العمالة والارتزاق باسم الشعب اليمني وأوجاعه وآلامه".

واعتبر هادي أن #اليمن_الاتحادي "خيار اليمنيين ولن تستطيع أي قوة أن تنتزع هذا الحق".

كما أشار الرئيس اليمني إلى أن "اليمنيين لن يسمحوا لأي كان أن يصرفهم عن معركتهم الكبيرة مع قوى التمرد والانقلاب والإرهاب ومشاريع التفرقة".