التحالف يدين محاولة اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

دانت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن، الثلاثاء، محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء.

وحمل بيان التحالف #الميليشيات_الحوثية وقوات #المخلوع_صالح، مسؤولية مثل هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تهدف إلى إعاقة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، والتي تؤكد حقيقة النهج الإجرامي للميليشيات وقوات المخلوع صالح، وفق بيان التحالف.

وكانت عناصر من ميليشيات الحوثي مدججة بالأسلحة الرشاشة، يتقدمهم القيادي #صادق_أبو_شوارب، اعترضت الاثنين موكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #اليمن #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد، عقب خروجه من صالة مطار صنعاء، حسب ما أفاد شهود عيان لقناة "العربية".

وأطلق أحد هؤلاء العناصر الحوثية النار باتجاه موكب المبعوث الأممي، ما دفع أفراد الحماية الأمنية المكلفة بحراسة #ولد_الشيخ للرد عبر إطلاق النار وتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

من جانبها، وصفت الخارجية اليمنية إطلاق الحوثيين النار على موكب ولد الشيخ بمحاولة #الاغتيال.

وكان #ولد_الشيخ_أحمد قد وصل إلى #صنعاء الاثنين في إطار جولة بدأها الأسبوع الماضي في الرياض، في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أغسطس/آب العام الماضي، بعد مشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت برفض #الانقلابيين التوقيع على اتفاق عرضه المبعوث الأممي في نهاية المفاوضات.