البنتاغون.. إصابة جنود أميركيين في غارة على اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عدة جنود أميركيين أصيبوا في غارة، اليوم الثلاثاء، استهدفت مجمعا مرتبطا بتنظيم #القاعدة في جزيرة العرب باليمن قتل خلالها ما لا يقل عن 7 متشددين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكابتن جيف ديفيز، للصحافيين، إن الإصابات ليست خطيرة بشكل يتطلب إجلاء طبيا. ورفض تحديد عدد المصابين.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الولايات المتحدة غارة برية في محافظة مأرب وهي أعمق نقطة توغلت إليها لاستهداف تنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف الجيش الأميركي أنه نفذ غارة استهدفت مجمعاً لتنظيم #القاعدة في #اليمن، أسفرت عن مقتل 7 متطرفين. وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، إن الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات.

إلى ذلك، أشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان إلى أن عناصر من تنظيم القاعدة في #شبه_جزيرة_العرب قُتلوا "بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه" في محافظة #مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.

وقال المسؤولان الأميركيان بعدما طلبا عدم الكشف عن اسميهما، بشكل منفصل أن الغارة نفذت على بعد نحو 40- 45 كيلومتراً إلى الشمال من موقع غارة أميركية سابقة نفذت في أواخر يناير، وأثارت جدلاً واسعاً في حينه، لاسيما بعد أن أفيد عن مقتل مدنيين فيها، ولكنهما لم يعلنا عن الإصابات في صفوف الأميركيين، والتي تكشفت في وقت لاحق.

إنزال للمارينز واشتباكات في البيضاء

من جهتها، أفادت مصادر قبلية في محافظتي مأرب و #البيضاء اليمنيتين أن قوات #المارينز الأميركية نفذت هجوما واسعا وعملية إنزال مظلي في عدة مناطق لمهاجمة القاعدة. وأفادت المصادر أن قصفا جويا واشتباكات جرت خلال الساعات الماضية بين جنود أميركيين ومسلحي القاعدة في مناطق آل عواض وقيفه التابعة لمحافظة البيضاء، وفي مناطق العذلان والجوبه في محافظة مأرب، وقد أسفر القصف عن قتلى وجرحى في صفوف القاعدة.

يذكر أن الولايات المتحدة كثفت هجماتها على تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية منذ تولي دونالد #ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" ان إدارة ترمب أعطت #البنتاغون الضوء الأخضر لشن غارات جوية أو عمليات كوماندوس في اليمن من دون موافقة مسبقة من البيت الأبيض.