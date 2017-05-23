وزارة تعليم الحوثيين تحرض الطلاب على ترك العلم!

في سابقة لم تحدث على مر التاريخ، نائب #وزير_التعليم العالي والبحث العملي في حكومة #ميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية غير المعترف بها، #يحرض #طلاب الجامعة على #ترك_الدراسة في الجامعات والكليات باعتبارها علما غير نافع.

وفي التفاصيل، عبر عدد من طلاب #جامعة #صعدة عن صدمتهم لتصريحات نائب وزير التعليم العالي في حكومة #الانقلاب عبدالله الشامي، الذي حث الطلاب على عدم طلب العلم في الكليات والجامعات لأنها لا تنفع، بحسب قوله!

ونقل مركز صعدة الإعلامي عن طلاب في الجامعة، استغرابهم من هذه الأفكار التي تصدر عن شخصية من المفترض أن تكون معنية بدفع الطلاب لمواصلة التعليم العالي.

وأفادوا أن القيادي #الحوثي الذي أسند إليه منصب نائب وزير التعليم العالي، أطلق هذه التصريحات خلال كلمة رسمية ألقاها، أمس الاثنين، أثناء حضوره ممثلا عن حكومة الانقلابيين في حفل أقامته جامعة صعدة لطلابها الخريجين.

وحث الطلاب على طلب العلم في أماكن غير الكليات والجامعات، قائلا إن التعلم الجامعي قد لا ينفعكم كثيراً، فهو تعليم دنيوي مؤقت.

وحرض الشامي الطلاب على ما ألمح إليه، وفقا للحضور، على القتال في صفوف ميليشيات الانقلاب والتركيز على تعلم "ملازم السيد"، في إشارة إلى حسين الحوثي الذي يعتبر منظر الحوثيين، وقاد تمردا ضد الحكومة، ولقي مصرعه خلال حروب صعدة.

وخاض الشامي المنتمي إلى الحوثيين صراعا مسلحا مع وزيره المنتمي إلى حزب المخلوع صالح في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في إطار صراع طرفي الانقلاب على السيطرة والبسط على الوظائف الحكومية، وتم الاعتداء على القيادي المؤتمري بالضرب ونهب أرشيف الوزارة من قبل مسلحي نائب الوزير الحوثي.

وأكد الطلاب أن مثل هذه التصريحات تعبر عن النهج الذي تتخذه الميليشيات الحوثية في تجهيل الشباب والاكتفاء بالزج بهم في معاركها الطائفية وأطماعها التوسعية.