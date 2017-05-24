مجزرة جديدة في تعز.. الميليشيات تقصف الأحياء السكنية

تواصل الميليشيات الانقلابية لليوم الثالث على التوالي قصف الأحياء السكنية في مدينة #تعز بمختلف الأسلحة، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين .

فقد صعدت #ميليشيا_الحوثي و #المخلوع_صالح من قصفها العشوائي الثلاثاء على الأحياء السكنية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأشارت مصادر محلية إلى ارتفاع عدد ضحايا قصف أحياء الضبوحة ومحيط ساحة الكرامية إلى تسعة قتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال.

إلى ذلك، تدور اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية للمدينة، إثر صد #الجيش_اليمني و #المقاومة_الشعبية هجوماً عنيفاً للميليشيات الانقلابية في محيط كلية الطب ومعسكر التشريفات وحي الدعوة والكمب، ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة مستهدفاً مواقع الجيش والمقاومة وأحياء شرق ووسط المدينة.