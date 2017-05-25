أمتار قليلة تفصل الجيش اليمني عن القصر الرئاسي في تعز

أكد قائد #محور_تعز اللواء الركن، خالد فاضل، أن قوات #الجيش_اليمني باتت على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي في مدينة #تعز.
وجاء تأكيد المسوؤل العسكري خلال زيارة تفقدية له إلى الخطوط الأمامية للقتال حول #القصر_الرئاسي.
وأشار اللواء فاضل، إلى أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مبنى المركزي وكلية الطب وعدد من المواقع المجاورة للقصر الرئاسي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما حثّ قائد محور تعز قوات الجيش على الثبات، واستمرار الزحف والتقدم حتى تحرير كل شبر من المحافظة، وطرد #الميليشيات_الانقلابية منها.