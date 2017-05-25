أمتار قليلة تفصل الجيش اليمني عن القصر الرئاسي في تعز

أكد قائد #محور_تعز اللواء الركن، خالد فاضل، أن قوات #الجيش_اليمني باتت على بعد أمتار ‏قليلة من القصر الرئاسي في مدينة #تعز.‏

وجاء تأكيد المسوؤل العسكري خلال زيارة تفقدية له إلى الخطوط الأمامية للقتال حول #القصر_الرئاسي.‏

وأشار اللواء فاضل، إلى أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مبنى المركزي وكلية الطب ‏وعدد من المواقع المجاورة للقصر الرئاسي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

كما حثّ قائد محور تعز قوات الجيش على الثبات، واستمرار الزحف والتقدم حتى تحرير كل شبر ‏من المحافظة، وطرد #الميليشيات_الانقلابية منها.‏