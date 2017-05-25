المخلافي: مجازر ميليشيات الحوثي تستوجب إدانة أممية

طالبت #الحكومة_اليمنية #الأمم_المتحدة ومبوعثها الخاص #اسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد بإدانة مجازر #الميليشيات_الانقلابية بحق المدنيين في #تعز.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك #المخلافي إنه طالب #المبعوث_الأممي خلال اتصال هاتفي بأوسع إدانة منه ومن المنظمة الدولية للمجزرة الأخيرة التي نفذتها الميليشيات خلال قصفها للأحياء السكنية في تعز.

واعتبر المخلافي أن تعمد الميليشيات ارتكاب #مجازر بحق مدني تعز أثناء تواجد المبعوث الأممي يعد تحدياً لنداء السلام وإعلاناً صريحاً برفضه والاستمرار في الحرب ضد المدنيين.

وأكد المخلافي أنه لا يمكن تحقيق السلام دون سحب أداة القتل والإجرام من أيدي الميليشيات والتي أصبحت تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين.