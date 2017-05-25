مطالبة أممية بتحقيق في الهجوم على موكب مبعوثها لليمن

حثت #الأمم_المتحدة السلطات في العاصمة اليمنية #صنعاء التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثيين على التحقيق في "الهجوم الخطير" على موكب مبعوثها للبلاد خلال زيارته المدينة.

وتعرض موكب #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد لهجوم أثناء زيارة إلى صنعاء استمرت ثلاثة أيام، لإجراء محادثات تهدف إلى منع عمل عسكري في #ميناء_الحديدة الاستراتيجي، الذي يدخل منه 70 في المئة من الإمدادات الغذائية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن موكب المبعوث الأممي تعرض للهجوم، بينما كان في طريقه من #المطار في صنعاء إلى مجمع الأمم المتحدة.

ولم يتضمن بيان الأمم المتحدة أي تفاصيل لكن مسؤولين محليين قالوا إن مهاجمين مجهولين استهدفوا الموكب بطلقات نارية.

وقال بيان الأمم المتحدة "عبر المبعوث الخاص عن قلقه العميق حيال الهجوم الخطير على موكبه، بينما كان في طريقه من المطار إلى مجمع الأمم المتحدة يوم 22 مايو".

وأضاف "ذكر المبعوث الخاص الأطراف بأن ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة في البلاد هي مسؤولية السلطات المحلية وحثهم على التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين، ومنع تكرار أي حوادث مماثلة في المستقبل".