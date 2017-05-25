مع استمرار الخلافات.. الحوثي يقمع مظاهرة لأنصار المخلوع

أقدمت ميليشيات #الحوثي على قمع #تظاهرة لأنصار #المخلوع_صالح وسط العاصمة #صنعاء، وفرقت المشاركين فيها بالهراوات، قبل أن تعتقل العشرات منهم.

وأفاد شهود عيان بأن المئات من المحتجين من أنصار المخلوع بدأوا بالتجمع في #ميدان_التحرير وسط العاصمة في مظاهرة تحت شعار "الخبز والكرامة" دعا إليها عدد من نشطاء حزب المخلوع صالح، قبل تعرضهم لاعتداء ميليشيات الحوثي.

ونشبت اشتباكات مسلحة في مدخل العاصمة اليمنية، في وقت سابق من أيار/مايو، بين مسلحين حوثيين وقيادي رفيع في "حزب المؤتمر الشعبي العام"، جناح المخلوع صالح، شريك الحوثيين في #الانقلاب على السلطة #الشرعية.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن إحدى النقاط الحوثية في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، أطلقت النار على موكب لشيخ قبلي وقيادي في حزب المؤتمر، ما أدى إلى إصابته، بعد اشتباكات دارت بين مرافقيه والحوثيين.