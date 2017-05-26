هادي: الميليشيات تسعى لإشعال الفتنة خدمةً لأطراف خارجية

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور #هادي، أن الميليشيات الانقلابية تسعى إلى إشعال نار الفتنة في #اليمن، خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.
جاءت تصريحات هادي في اتصال أجراه بقائد #اللواء_22_ميكا بمحافظة #تعز العميد #صادق_سرحان.
وفي هذا الاتصال، ثمّن هادي دعم ومساندة دول #التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وما تقدمه سواء في المجال العسكري أو الإغاثي والإنساني.
كما بارك الرئيس اليمني، التقدم الكبير الذي أحرزه #الجيش_اليمني في معاركه التي يشنها للسيطرة على #القصر_الرئاسي_في_تعز من يد ميليشيات #الحوثيين والمخلوع #صالح.