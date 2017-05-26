هادي: الميليشيات تسعى لإشعال الفتنة خدمةً لأطراف خارجية

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور #هادي، أن الميليشيات الانقلابية تسعى إلى إشعال ‏نار الفتنة في #اليمن، خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن ‏وشعبه الأمن ‏والاستقرار.‏

جاءت تصريحات هادي في اتصال أجراه بقائد #اللواء_22_ميكا بمحافظة #تعز ‏العميد #صادق_‏سرحان.

وفي هذا الاتصال، ثمّن هادي دعم ومساندة دول #التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، وما تقدمه سواء في المجال العسكري أو الإغاثي والإنساني.

كما بارك الرئيس اليمني، التقدم الكبير الذي أحرزه #الجيش_اليمني في ‏معاركه التي يشنها ‏للسيطرة على #القصر_الرئاسي_في_تعز من يد ميليشيات #الحوثيين والمخلوع #صالح.