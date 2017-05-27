الانقلابيون يسطون على المقابر وأهالي إب يتصدون لهم

للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مواطنين وميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، في مدينة إب وسط #اليمن، حيث تسعى قيادات حوثية لنهب أرض #مقبرة وبناء منازل خاصة عليها.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربية.نت" أن اشتباكات مسلحة تجددت منذ الخميس، بين مواطنين وأهالي منطقة #أكمة_الصعفاني بمدينة #إب اليمنية، و #الانقلابيين الذين استقدموا تعزيزات وأطقما مسلحة لنهب المقبرة وبناء منازل عليها بعد التصدي لهم في المرتين السابقتين، وإجبارهم على الانسحاب عقب تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأفاد أحد الأهالي لـ"العربية.نت" أن ميليشيات الانقلاب عادت هذه المرة تحمل أوراقاً من السلطة المحلية ومكتب الأوقاف بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها، لشرعنة نهبها واستيلائها على المقبرة.

وأكد أن أهالي المنطقة لن يسمحوا لمن وصفهم بـ"المغتصبين الفاسدين" من ميليشيات الانقلاب بانتهاك حرمة #المقابر لبناء منازل عليها، لافتا إلى أن "تهديداتهم ونيرانهم ومسلحيهم الموجهة لأهالي المنطقة لن ترهب الأهالي أو تجبرهم على السماح لهم باغتصاب المقبرة والبناء عليها منازل خاصة".

وتمارس ميليشيات #الحوثيين والمخلوع صالح منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 كافة أشكال الانتهاكات والجرائم والفساد ونهب الدولة والمواطنين، وآخرها الاعتداء والسطو على المقابر.