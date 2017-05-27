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اليمن.. دعوة أممية لوقف القتال وإعلان هدنة في رمضان

المصدر: دبي – قناة العربية
عناصر من قوات الشرعية تنقل أحد المصابين جراء قصف الميليشيات على تعز
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دعا منسق الشؤون الإنسانية في #اليمن، جيمي ماكغو #لدريك، جميع الأطراف في اليمن إلى وقف القتال والشروع بهدنة مع حلول شهر #رمضان لتوفير فرصة لليمنيين لالتقاط أنفاسهم وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وحث لدريك، في بيان له، جميع أطراف النزاع على إلقاء أسلحتهم ووقف القتال من أجل توفير السلام والهدوء اللازمين لليمنيين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه من تصعيد العنف على مدى الأيام الأربعة الماضية في مدينة #تعز، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الجرحى وإلحاق أضرار بالمرافق الطبية.

وأكد المسؤول الأممي أن حوالي 70% من جرحى الحرب في اليمن من النساء والأطفال، داعياً جميع الأطراف إلى توفير الحماية للمدنيين.

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