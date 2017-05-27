تعز.. قوات الشرعية تصل إلى بوابة القصر الجمهوري الغربية

وصلت عناصر #الجيش_الوطني اليمني و #المقاومة_الشعبية إلى البوابة الغربية للقصر الجمهوري في #تعز، وذلك بعد معارك عنيفة، حسب ما أكدته مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن ميليشيات #الحوثي و#صالح قصفت "بشكل هستيري" المواقع والمباني التي تمكنت #قوات_الشرعية من السيطرة عليها وتحريرها خلال تقدمها هذا.

وأكدت المصادر أيضا مقتل 18 من #الانقلابيين وجرح العشرات خلال هذه المعارك.

وفي سياق متصل، وعلى جبهة #الكدحة (غرب تعز)، استعادت قوات الشرعية #جبل_القرون، فيما تدور معارك عنيفة في مناطق #الدرب و #الميهال و #جبل_علقة.

كما أصيب 23 مدنيا جراء قصف الميليشيات للأحياء السكنية بمدينة تعز بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.