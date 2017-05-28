أزمة الكوليرا في صنعاء..اليونيسيف تفحص محطات المياه

زار وفد من #اليونيسيف منشآت لمعالجة #المياه في صنعاء لفحصها وتقديم مساعدات في هذا الجانب، بعد إغلاق عشرات من محطات الشرب، والاشتباه في احتواء آبار لمياه الشرب على #البكتيريا المسببة للكوليرا في ظل تفشي الوباء، وفقا لقناة "العربية"، الأحد.

وازدادت حالات الوفاة والمصابين بحالات #الكوليرا في #اليمن، وتشير التقارير إلى أن من أبرز مسببات انتشار الوباء تلوث المياه، وهو ما يفاقم عدد المصابين.

وفحص فريق من اليونيسيف محطات معالجة المياه في صنعاء للمساعدة الفنية في تعقيم المياه ووضع محاليل ومطهرات.

ويدق تفشي وباء الكوليرا في اليمن وازدياد حالات الوفاة والمصابين ناقوس الخطر، في وقت حثت المنظمات الدولية المختصة وبعض دول العالم وأبرزها #السعودية على دعم الحكومة اليمنية وإرسال الاحتياجات الطبية اللازمة.

وقال ميريتكسويل ريلانو، الممثل بالنيابة لليونيسيف في اليمن: "جئنا إلى هنا لنرى كيف استأنفت محطة معالجة المياه والصرف الصحي وظائفها، وهي تخدم أكثر من مليون شخص، وتعد ضرورية لمنع انتشار الأمراض في المنطقة والأمراض مثل الكوليرا".

وأُغلقت 9 آبار تحتوي على بكتيريا يشتبه باحتوائها على وباء الكوليرا في صنعاء، علاوة على 54 محطة شرب.

ويعود هذا الوضع الكارثي إلى الانقلاب وما آل إليه الوضع الصحي والبيئي بعد سيطرة المتمردين على العاصمة اليمنية.