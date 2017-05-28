اليمن.. تدمير 1500 لغم بجبهة ميدي والمعارك تشتد في نهم

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، والتحالف العربي الأحد، نحو 1500 لغم في جبهة ميدي بمحافظة حجة اليمنية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن ميليشيات الحوثي وصالح زرعت تلك الألغام المتعددة الأغراض في عدد من مناطق المديرية، حيث تمت زراعتها في المزارع والطرقات، وتقوم الفرق الهندسية بنزع الألغام واتلافها كون استخدامها على الرغم من كونها مجرمة إنسانيا وقانونيا لأنها تستهدف حياة المدنيين، وتعد هذه العملية السادسة التي تتلف فيها الفرق الهندسية كميات ضخمة من الألغام.

إلى ذلك، نفذت مقاتلات #التحالف_العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات ا#لحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح بمديرية #نهم شرقي #صنعاء بالتزامن مع تواصل المعارك العنيفة في الجبهات، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأحد.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع تمركز الميليشيات في منطقة #الحول، فيما تواصلت المعارك العنيفة في مواقع عدة بالمديرية.

وتمكن الجيش الوطني بإسناد من التحالف من استعادة موقعين استراتيجيين بالقرب من مديرية أرحب المجاورة، يقعان في سلسلة المرتفعات المطلة على #أرحب.

واشتدت وتيرة المعارك خلال الأيام الماضية في نهم بعد عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني وبإسناد جوي للتحالف، وتمت السيطرة على مواقع استراتيجية هناك.