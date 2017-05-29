اليمن.. أسر 12 من الميليشيات ومعارك عند أسوار القصر

تواصلت المواجهات في #الجبهة_الشرقية لمدينة تعز خلال الساعات الماضية، فيما استمر قصف الميليشيات العشوائي للأحياء السكنية في شرق ووسط وغرب المدينة.

معارك عنيفة دارت الليلة الماضية عند الأسوار الغربية لمعسكر #التشريفات وقصر #الشعب تم خلالها استسلام وأسر 12عنصراً من ميليشيات #الحوثي والاستيلاء على بعض الأسلحة في المواقع، التي تم دحر الميليشيات منها في محيط القصر.

مصادر عسكرية أوضحت أنه تم أسر عناصر الميليشيات أثناء عملية السيطرة على الجامع المجاور للقصر، حيث أسر 6 وسلم 6 آخرون أنفسهم.

اللواء خالد فاضل، قائد محور تعز وأثناء زيارة تفقدية للجبهة الشرقية قال: "إن استعادة السيطرة على قصر الشعب ومعسكر التشريفات مسألة وقت، وأكد أن المعارك تدور عند الأسوار الغربية لهما، وذلك بعد أن تم تطهير كافة المباني والمنشآت التي كانت تتخذها الميليشيات مواقع متقدمة لها في حي القصر والدعوة".

وفي الأثناء قتل طفل في السادسة وجرح مدنيان آخران بقصف عشوائي بالمدفعية الثقيلة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة في التلال المحيطة بالمدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن عدة قذائف سقطت الليلية الماضية في حي الجحملية شرق المدينة، وأسفرت عن تدمير منزلين، وجرح شخص في حين قتل طفل وجرح مدني آخر في حي بابا الكبير وسط المدينة.

أحياء بير باشا، والمطار القديم غرب المدينة تعرضت فجرا لقصف عشوائي، وفي الأثناء شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات على مواقع الميليشيات الضاحية الشرقية للمدينة.

وفي جبهة حرض – ميدي استهدفت طائرات التحالف بثلاث عشرة غارة ثكنات ومواقع للميليشيات ومخابئ أسلحة في الجبهة والمناطق الجنوبية، وخمس غارات في محافظة صعدة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي مجز والملاحيط.