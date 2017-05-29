اليمن.. "الكوليرا" يحصد الأرواح والإصابات بازدياد مستمر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " #يونيسف"، عن ارتفاع حالات الوفيات بمرض الكوليرا في اليمن إلى 473 حالة، في حين ارتفعت الإصابات إلى 52 ألفاً في 18 محافظة يمنية.

وقالت المنظمة في بيان لها الاثنين على حسابها الرسمي على فيسبوك إن حالات الإصابة المشتبهة بالمرض والمسجلة خلال اليومين الماضيين بلغت 14 ألف حالة.

وكانت #منظمة_الصحة_العالمية قد ذكرت في بيان سابق لها أن ما يقارب 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بمرض الكوليرا (الإسهال المائي الحاد)، وأكثر من 3 ملايين نازح معرضون تعرضاً خاصاً لخطر الإصابة بالكوليرا.

وتفاقمت الظروف الصحية لهؤلاء السكان نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة، بسبب الأزمة اليمنية الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته #ميليشيات_الحوثي على #الشرعية_اليمنية.

من جهته أعلن مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، لؤي شبانة، الأحد، أن تفشي وباء #الكوليرا في #اليمن، يهدد حياة 1.1 مليون من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية، واللواتي يحتجن إلى رعاية فورية وخدمات الصحة الإنجابية.

وذكر شبانة في بيان نقله المركز الإعلامي للأمم المتحدة، أن انتشار الكوليرا بين الحوامل يُشكل كارثة إنسانية، ومزيداً من الصعوبات التي يواجهها الرجال والنساء اليمنيون، بسبب النزوح و #سوء_التغذية . وأضاف: "إن النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية هن أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا ولخطر النزيف والتعرض للمضاعفات والموت أثناء الولادة".

وتابع قائلاً: "لقد أدى النزاع الذي يعصف باليمن إلى تدهور النظام الصحي بشكل كبير وإعاقة وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية، ذلك مع تعطل وإغلاق معظم المرافق الصحية، حيث تعمل حالياً 35% من مرافق الصحة الإنجابية فقط في البلد".

إلى ذلك، أشار شبانة إلى أنه يمكن للنساء أن يلعبن دوراً هاماً في السيطرة على انتشار الكوليرا، إذا استطعن الحفاظ على مستوى معين من النظافة، وخاصة عند إعدادهن الطعام للأسرة.