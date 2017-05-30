التحالف يجدد قصف مواقع الميليشيات غرب تعز

جددت مقاتلات #التحالف_العربي غاراتها على مواقع ميليشيات #الحوثي وصالح في مديريتي #موزع و #المخا غرب محافظة #تعز وسط #اليمن.



من جهته، أوضح مصدر عسكري يمني أن طيران التحالف شن فجراً أربع غارات على تجمعات الحوثيين وقوات صالح شمال مديرية المخا، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.



كما شنت مقاتلات التحالف في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 10 غارات على تجمعات وآليات الانقلابيين شرق وشمال معسكر خالد في مديرية موزع، أدت إلى مقتل سبعة وإصابة آخرين من الميليشيات، وتدمير مدفع وعربتين في البوابة الشرقية للمعسكر، وفق المصدر.