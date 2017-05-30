الجيش اليمني يقترب من السيطرة على القصر الجمهوري في تعز

تشهد مدينة #تعز اليمنية أحداثا متسارعة حيث تمكنت #قوات_الشرعية_اليمنية من #اقتحام_القصر_الجمهوري وتقترب من السيطرة عليه بعد #معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قُتل فيها العشرات من عناصرهم.

فيما يواصل #الانقلابيون قصف أحياء المدينةِ بالتزامن مع الخسائر التي يتلقونها على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة في الجبهة الشرقية للمدينة

وأفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم أطفال جراء قصف الميليشيات العشوائي للأحياء السكنية غرب تعز.

في ذات السياق أسر الجيش الوطني اليمني عدداً من العناصر الحوثية خلال المعارك الجارية في مدينة تعز وفي محيط القصر الجمهوري.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها الجيش الوطني عدداً من الأسرى، الذين أبدوا ندمهم على المشاركة في المعارك.

وأكد الأسرى أنه غُرر بهم، وصُور لهم المشهد في المدينة بخلاف الواقع.

الجدير بالذكر أن الجيش الوطني حقق تقدماً جديداً في المدينة، لاسيما في محيط القصر الجمهوري الخاضع لسيطرة الحوثيين وحلفائهم في القسم الشرقي من المدينة.