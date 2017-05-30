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اليمن.. مقتل 60 انقلابياً بينهم ضابط برتبة عميد في تعز

المصدر: دبي - قناة العربية
من تعز (أرشيفية)
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قتل أكثر من 60 عنصراً من ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في جبهتي شرق مدينة #تعز ونهم شمال شرقي العاصمة #صنعاء، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية يمنية لـ"العربية".

وتشهد الجبهتان #مواجهات عنيفة منذ يومين. ومن بين القتلى ضابط برتبة عميد من قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، وهو العميد سالم محمد النمراني، الذي قتل في #قصر_الشعب في تعز الذي فرت منه العناصر الانقلابية.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة لاستكمال السيطرة على #القصر_الجمهوري بتعز، وفق مصدر عسكري يمني.

وقال الناطق باسم محور تعز، العقيد منصور الحساني، إن القوات وصلت المبنى الرئيس للقصر وتعمل على تطهيره من جيوب الميليشيات ومن #الألغام التي زرعتها في القصر ومحيطه.

كلمات دالّة

#الحوثي, #المخلوع صالح, #تعز, #صنعاء, #مواجهات, #قصر الشعب, #القصر الجمهوري, #الألغام

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