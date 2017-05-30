ولد الشيخ: نجحنا في منع عملية عسكرية في الحديدة اليمنية

قال المبعوث الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمته أمام مجلس الأمن إن ميليشيات الحوثي وصالح قتلت وجرحت عشرات المدنيين. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة الوضع في اليمن.

وقال ولد الشيخ إن تواصل القتال في #اليمن يؤدي لانتشار أوسع للسلاح والألغام الأرضية مشيرا إلى أن نحو 500 حالة وفاة بسبب الكوليرا في اليمن واشتباه بإصابة الآلاف.

وقال المبعوث الأممي: نجحنا حتى الآن في منع عملية عسكرية في مدينة الحديدة.

كما تحدث إلى الجلسة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، #ستيفن_أوبراين، مؤكداً أن الشعب اليمني يتعرض للقتل والحرمان بسبب النزاع، مشيراً إلى أن اليمن يعاني الأزمة الغذائية الأسوأ في العالم.

وقال أوبراين إن أسعار المواد الغذائية والوقود في اليمن ترتفع باستمرار والاقتصاد يتدهور، مضيفاً أن قدرة المؤسسات اليمنية على الاستجابة لمتطلبات السكان تتراجع.

وعن انتشار الكوليرا، قال أوبراين إن ثلث حالات الكوليرا المشتبه بها في اليمن من الأطفال، وأن الانتشار الأخير للكوليرا في اليمن هو بسبب النزاع.

يشار إلى أنه من أهم المواضيع التي سيتم بحثها، جهود ولد الشيخ خلال الأسابيع القليلة الماضية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات، فيما سيسلط أوبراين الضوء على #الوضع_الإنساني في اليمن بشكل عام، بما في ذلك انتشار وباء #الكوليرا.