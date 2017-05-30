يونيسف تكثف جهودها في اليمن لمواجهة وباء الكوليرا

كثف منظمة #اليونيسف التابعة للأمم المتحدة من جهودها لمواجهة مرض الكوليرا وإنقاذ ملايين #اليمنيين، لاسيما الأطفال من #الوباء القاتل.

وأكدت ممثلة المنظمة الدولية في #اليمن ميرتيكسل ريلانو زيادة الدعم الذي تقدمه المنظمة لمحطة معالجة المياه في #صنعاء بحيث يتسنى للمحطة العمل بكامل طاقتها وتوفير مياه الشرب النقية لقرابة مليوني نسمة من سكان العاصمة اليمنية.

وفي هذا السياق، قالت ريلانو: "تتعامل يونيسف مع انتشار #مرض #الكوليرا باهتمام شديد سعياً لمنع انتشاره وذلك بدعم محطة معالجة المياه وتوفير المساعدة لتنظيف آبار المياه ومصادرها وأماكن تحزينها".

وبالإضافة إلى دعم محطة معالجة المياه في صنعاء تساهم منظمة #يونيسف في توفير المواد الطبية والأدوية اللازمة لعلاج #مرضى الكوليرا للمستشفيات والمراكز الصحية التي بدت هذه الأيام مكتظة بمئات الحالات من المصابين بالمرض الفتاك الذي أصاب الآلاف وأدى إلى وفاة المئات خلال الأسابيع الماضية.