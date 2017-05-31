اتهام حوثي لولد الشيخ بالعمل لصالح التحالف

شنَّ رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لميليشيات #الحوثي، محمد علي الحوثي، هجوماً جديداً على المبعوث الأممي، إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد في أول رد فعل من الانقلابيين على الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ إلى #مجلس_الأمن واتهم فيها المتمردين بإفشال مساعي السلام، وجهود وقف العمليات العسكرية في #الحديدة وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية في #اليمن.

ورد القيادي الحوثي باتهام المبعوث الأممي بأنه لا يعمل لصالح الشعب اليمني، وإنما لصالح دول التحالف، على حد وصفه.

كما قال ولد الشيخ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن تواصل القتال في اليمن يؤدي لانتشار أوسع للسلاح والألغام الأرضية، مشيراً إلى أن نحو 500 حالة وفاة بسبب #الكوليرا واشتباه بإصابة الآلاف.