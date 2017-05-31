الجيش اليمني يتقدم شرق تعز وسط اشتباكات عنيفة

تقدمت قوات #الشرعية_اليمنية والمقاومة المدعومة من #التحالف_العربي في #تعز حيث حققت اختراقاً بالسيطرة على مواقع مهمة شرق المدينة، إضافة لمساحات واسعة في منطقة #القصر_الجمهوري.

ومن شأن هذا التقدم أن يضيف مكاسب ميدانية لمعسكر الشرعية بفتح الباب أمام استعادة مناطق استراتيجية ستغير خارطة السيطرة في #اليمن.

مصادر عسكرية قالت إن هذا الإنجاز سيغير الخارطة الجغرافية للمواجهة في ظل تقدم قوات الشرعية شرقاً باتجاه معسكر قوات الأمن الخاصة والمرتفعات الشرقية.

ومع استمرار المواجهات عند الأجزاء الجنوبية الشرقية لمعسكر التشريفات، بإسناد من طائرات التحالف لتغطية تقدم قوات الشرعية، تم قصف معسكر قوات الأمن الخاصة وتلال السوفيتيل والسلال والجعشاء التي تمثل تهديداً مباشراً لقوات الشرعية المتمركزة في القصر والتشريفات.

هذا بالإضافة إلى مراكز إمداد الميليشيات في ضاحية الحوبان والواقعة على بعد 12 كيلومترا من مناطق الاشتباك.

ويرى عسكريون أن إحكام السيطرة على القصر ومعسكر التشريفات يمكن قوات الشرعية من إحداث تغيير ملموس في خارطة المواجهة العسكرية على هذه الجبهة لفك الحصار عن المدينة من الجهة الشرقية، بعد استعادة السيطرة على #ضاحية_الحوبان التي هي منفذ رئيسي لتعز باتجاه #عدن و #صنعاء.