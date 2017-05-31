المخلافي: مستمرون بدعم المبعوث الأممي لليمن

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبدالملك #المخلافي، أن "الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء لن يثني الحكومة عن مسعاها للتوصل إلى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن".

وقال خلال استقباله السفير الأميركي لدى #اليمن، ماثيو تيلر، إن "الحكومة اليمنية سوف تستمر في دعم #المبعوث_الأممي حتى يتحقق السلام بدعم من الدول الراعية والمحبة للسلم ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها".

وشدد المخلافي على "ضرورة وقف نهب ميليشيات #الحوثي الانقلابية للمعونات الإنسانية، واستخدامها لميناء الحديدة لتلقي الدعم والسلاح من إيران للاعتداء على الشعب اليمني وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ورحب الوزير المخلافي بالبيان الصادر عن دول مجموعة الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن والذي يدين الاعتداء الذي استهدف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في #صنعاء من قبل عناصر تابعة للانقلابيين.

من جانبه، أشاد السفير الأميركي بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي، وحث على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين حكومة الجمهورية اليمنية والحكومة الأميركية في مجال مكافحة #الاٍرهاب ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية.