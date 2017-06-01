من جديد.. الملاحة الدولية في اليمن تحت التهديد

أعلن #التحالف_العربي في #اليمن أن ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم لدى مرورها في باب المندب. وأوضح في بيان له، الخميس، أن ناقلة النفط تعرضت لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام ثلاث قذائف أر بي جي قبالة السواحل اليمنية بالقرب من #باب_المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية والسبع في جيبوتي.

إلى ذلك، جدد تحذيره للميليشيات الحوثية بأن استمرار أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اليمنية يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

وكان مراسل "العربية" أفاد في وقت سابق أن #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح هاجمت، صباح الأربعاء، ناقلة نفط في #مضيق_باب_المندب قبالة السواحل اليمنية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سفن تمر من باب المندب لهجوم من قبل #الحوثيين، إذ خلال الشهور الماضية شن الانقلابيون هجوما على فرقاطة سعودية بثلاثة زوارق انتحارية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب #ميناء_الحديدة، وقبلها على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية كانت تنقل مواد إغاثية وطبية للمدنيين.