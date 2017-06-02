أوقاف اليمن تستنكر منع الحوثيين صلاة التراويح بالقوة

استنكرت وزارة الأوقاف في #الحكومة_اليمنية الشرعية، ما تقوم به #مليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من #منع #أداء_صلاة_التراويح في #المساجد والاعتداء على المواطنين، وإخراجهم بقوة السلاح من المساجد، واختطاف العديد منهم، في المحافظات التي مازالت تحت سيطرتهم.

واتهم #وزير_الأوقاف اليمني، أحمد عطية، الميليشيات الانقلابية بالعمل على تحريف رسالة المسجد، وربطها بالمراجع الإيرانية التي تحاول فرضها على الشعب اليمني، وبث أفكارهم المنحرفة التي لا تستقيم مع تعاليم #الإسلام الحنيف و #الاعتدال والوسطية.

ويتكرر سلوك ميليشيات الحوثي في كل سنة منذ سيطرتهم على العاصمة #صنعاء في العام 2014، ومع دخول شهر #رمضان حيث تبدأ بتعميم قرارات على المساجد وإرسال مسلحين لمنع #إقامة_صلاة_التراويح، لفرض أفكارها المذهبية الشيعية المتطرفة والدخيلة على المجتمع اليمني.

ونشرت ميليشيات الحوثي منذ حلول شهر رمضان مسلحيها في عدد من مساجد العاصمة صنعاء، وتوعدوا الأئمة بالعقوبة، إذا لم يلتزموا بتعميم وقف صلاة التراويح وإن لزم الأمر فعلى المساجد إغلاق وإطفاء مكبرات الصوت.

وأكد وزير الاوقاف اليمني أن الميليشيات مستمرة في انتهاك حرمة المساجد، وتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش الذي عرفه اليمن منذ أكثر من ألف سنة، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وحذر من مغبة الاستمرار في فرض هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع، والتي لا يقبلها اليمنيون، ولفت إلى سمو رسالة المسجد، باعتباره جامعة لكل المسلمين، داعياً إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المناطقية والمذهبية والحزبية.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية فجرت وقصفت ونهبت 750 مسجداً، واختطفت 150 من أئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات.