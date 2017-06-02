المخلافي: ضرورة تغيير مسار المساعدات لوصولها للمحاصرين

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، مع منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في #اليمن جيمي ماك غولدريك تغيير مسارات الإغاثة، بسبب حوادث احتجاز #الميليشيات_الانقلابية قوافلَ المساعدات الإنسانية، واعتقال العاملين في مجال الإغاثة.

وأشار المخلافي إلى أهمية تغيير مسار المساعدات من خلال مسار آمن من #عدن إلى #تعز لضمان وصولها الى المواطنين المحاصرين.

وأضاف المخلافي أن محافظة #الحديدة تعاني هي الأخرى من وضع إنساني متدهور، بسبب استيلاء الميليشيات على إيرادات المحافظة ومينائها.

من جهة أخرى، أعلن #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن ترحيبه بتصريحات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام #مجلس_الأمن بشأن مطالبة ميليشيات الحوثي وصالح بتسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة.

واعتبر مصدر مسؤول في التحالف أن هذه التصريحات تأكيد للمطالبات السابقة لتحالف دعم الشرعية التي نادت بضرورة تسلم الأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء لحماية الشعب اليمني.