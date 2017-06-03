اليمن.. هجوم على معسكر أمني للمخلوع صالح في تعز

أفاد مراسل "العربية"، السبت، بأن مواجهات عنيفة تدور في الجبهة الشرقية من #تعز، حيث شن مقاتلو اللواء 170، هجوما من ثلاثة اتجاهات على معسكر قوات الأمن الخاصة الخاضع للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح صالح بالأسلحة الثقيلة.

وبالتزامن، شهدت الجهة الشمالية من #قصر_الشعب تقدما جديدا لقوات #الجيش_الوطني و #المقاومة_الشعبية .

إلى ذلك، ذكر شهود عيان أن تبادلا للقصف المدفعي جرى بين قوات الشرعية والميليشيات المتمركزة في التلال الواقعة عند الأطراف الشرقية للمدينة.

وقال العميد الركن صادق سرحان، قائد اللواء 22 في الجيش اليمني، إن العملية العسكرية الجارية في مدينة تعز لن تتوقف بتحرير قصر الشعب و #معسكر_التشريفات شرق المدينة فقط.

وأضاف العميد سرحان أن "القوات الحكومية ستواصل تحرير الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية بالمدينة".

وأشار سرحان إلى أن اللواء 22 ميكا، وبإسناد من وحدات أخرى في الجيش الوطني، ينفذ منذ أسبوعين عملية عسكرية بخطة محكمة، أثمرت تحقيق انتصارات كبيرة رغم فارق التسلح مقارنة بعتاد الميليشيات الانقلابية.