صد هجومين للميليشيات في تعز وتجدد القتال بمحيط صنعاء

صدت قوات #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية، فجر اليوم الأحد، هجومين منفصلين لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، الأول على معسكر التشريفات وقصر الشعب شرق مدينة تعز، والثاني استهدف مواقع المقاومة في جبل صبر جنوب شرقي مدينة #تعز.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الميليشيات تحاول باستماتة استعاد #معسكر_التشريفات و #قصر_الشعب من قوات الشرعية لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وفي سياق متصل، كسرت #المقاومة_الشعبية محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي تعز، وقتل ستة من عناصر الميليشيات.

كما اندلعت معارك عنيفة بين #قوات_الشرعية والميليشيات في مناطق المجاوحة وبني فرج والمرطة بجبهة نهم شمال شرقي العاصمة #صنعاء.

وتجددت المعارك أيضاً الليلة الماضية في مديرية عسيلان في محافظتي شبوة والبيضاء، وقتل خلالها عدد من عناصر الميليشيات.

غارات التحالف على الانقلابيين

في سياق آخر، شنت مقاتلات #التحالف العربي عدة غارات على أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال الساعات الماضية في محافظتي ذمار وتعز.

وقصفت المقاتلات معسكراً تابعاً لقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع وسط مدينة #ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران استهدف مخزناً كان بداخله معدات عسكرية وذخائر وأسلحة مجهزة لتسليح مقاتلين جدد وإرسالهم إلى الجبهات.

وفي تعز، استهدفت مقاتلات التحالف العربي إحدى العمارات المحاذية لسور معسكر قوات الأمن الخاصة، التي يعتليها قناصة الميليشيات، وهي من المواقع الهامة التي أعاقت تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه المعسكر.

كما استهدفت تجمعات وأهدافاً متحركة للميليشيات جنوب غربي جسر رسيان بمنطقة الهاملي في مديرية موزع غرب محافظة تعز بغارات عدة.

من جهتها، قصفت مدفعية الجيش الوطني المتمركزة بحي المحافظة القريب من قصر الشعب ثكنات الميليشيات الانقلابية في الأطراف الشرقي.

وكانت الميليشيات استهدفت بصواريخ الكاتيوشا حي عقاقة جنوب غربي المدينة، وعاودت قصف عدد من الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة.