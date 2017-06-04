مركز الملك سلمان يوزع 50 ألف سلة غذائية في وادي حضرموت

دشن #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات غذائية في وادي #حضرموت بواقع 50 ألف سلة، تستهدف 300 ألف فرد في 16 مديرية، كما تستهدف النازحين في مديرية #العبر، الذين قدموا من عدة محافظات يمنية.

وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية #السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على هذه الوقفة، التي هي امتداد لسلسلة من الأعمال الإغاثية والإنسانية، التي تجسد عمق الترابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين أن هذه المساعدات والأعمال الإغاثية سيكون لها الأثر البالغ في نفوسهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها #اليمن.